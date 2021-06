Optimist Cees de Klerck: ‘Hulp bieden aan een ander, maakt mij een gelukkig mens’

Naast in de kerk is De Klerck ook jarenlang actief geweest op basisschool De Regenboog in Tholen. De begeleiding van het kamp deed hij altijd met liefde. ,,Ondanks dat het doodvermoeiend is”, lacht hij.



En de sinterklaas op de school? In dat pak zit De Klerck. Al jaren, en nog steeds. ,,Ik heb het idee dat dat pak me steeds beter past”, vertelt hij enthousiast. ,,Ik vind het Sinterklaasfeest iets magisch. Of het nu met zwarte pieten is, met roetveegpieten, met gekleurde pieten… Dat maakt me niet uit. Het gaat erom wat het met de kinderen doet.’’



,,Als Sinterklaas geef ik altijd het liefste aandacht aan de kinderen op de tweede rij. Zij die zichzelf niet zo snel laten zien. In al die jaren heb ik gemerkt dat dat stukje aandacht voor hen extra bijzonder is. Een kind kan daar dagenlang op teren. Daarin zie ik voor mezelf een belangrijke rol weggelegd.”