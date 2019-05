Opslagvijver moeten natte voeten in Halsteren voorkomen

Negen hennepkwe­ke­rij­en geruimd in West-Bra­bant en Zeeland, acht verdachten aangehou­den

17:19 BREDA - Bij een grote politieactie zijn dinsdag negen hennepkwekerijen geruimd in West-Brabant en Zeeland. Acht verdachten zijn daarbij gearresteerd. In totaal zijn er 1414 planten in beslag genomen.