Oproep van de nar aan alle Krabbekes: ‘zet je grootste neus op!’

GeneuzelNog maar een weekje, Krabbekes. En dan is het weer tijd voor de Kindervastenavend, een van de leutegste middagen van het jaar. Dan heeft de Peperbus zijn kieltje aan en zijn neus en de rest van zijn gezicht weer op. Hij ziet er alleen een beetje slaperig uit... De nar van d’n Òòg’eid wil vast even vooruitblikken met ons.

Eila narreke! Hoe is het?

,,Goed! Ik heb heel veel zin in volgende week en ik hoop dat heel veel Krabbekes naar de Grote Markt komen. Het is het laatste jaar dat we de Kindervastenavend samen met prins Nilles III doen. En we hebben een kleine verrassing voor hem. Wat dat is? Dat is nog een verrassing! Ik hou zo van verrassingen!”

Ik begrijp dat jij een oproep voor de Krabbekes hebt?

,,Zet allemaal je grootste neus op! Die kun je zelf maken of zelf kopen... En wist je dat Steketee denkt dat hij de mooiste neus van allemaal heeft? Ha! Die heb ik natuurlijk. Hij mag dan wel een heel goede speurneus zijn, mijn neus is heel feestelijk. Die wijst precies de richting op waar het leutegste feest is. En daar ben ik dan. Dat is natuurlijk in het Krabbegat, op heel veel plekken in de stad. Zeg, mag ik jou iets vragen?”

Zeg het eens.

,,Ik mag van de prins niet op kindervastenavend.nl kijken, omdat daar iets op staat dat ik niet mag zien. Wil jij even voor me kijken?”

Ik heb het al gezien, maar dat ga ik jou niet aan je neus hangen. Maar ik stel hier de vragen hè? Hoe bereid je je voor op de Kindervastenavend?

,,Ik zorg ervoor dat mijn bellen gepoetst zijn en dat ze mooi blinken. Zodat ik weer uit het stadhuis kan hangen. Dan zorg ik trouwens altijd dat ik goed vast zit, hoor. Ik heb het liedje al 11.000 keer gerepeteerd om samen met alle Krabbekes te gaan zingen. Ik hoop maar dat er in zijn laatste jaar niks met de prins gebeurt...”

Hoe laat moeten we op de Markt verzamelen?