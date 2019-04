Oproep: Getuigenissen gezocht van de bevrijding in West-Brabant

In de aanloop naar de bevrijding is BN DeStem op zoek naar getuigenissen van de laatste oorlogsdagen en de weken erna. Heeft u of een nog levend familielid de hevige gevechten met eigen ogen gezien? Of zijn andere gebeurtenissen tijdens de periode van de bevrijding u bijgebleven? Misschien werden in uw omgeving nog mensen getroffen na de bevrijding, bijvoorbeeld door achtergebleven munitie? Kwam er vanaf 6 juni ineens hoop in de dorpen en steden na de landing van de geallieerden in Frankrijk?