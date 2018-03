Oproep: geen vrachtwagens op centrumring Bergen op Zoom

Meekrapteelt krijgt opnieuw een kans; doorstart voor Rubia

17:41 BERGEN OP ZOOM - De meekrapteelt in West-Brabant wordt nieuw leven ingeblazen. Het bedrijf Rubia Pimenta Naturalia ging in 2016 failliet, maar onder leiding van Rudolph de Jong heeft de onderneming een doorstart gemaakt. Rubia 100% Natural Colours is sinds 1 maart op twee locaties gevestigd. In Steenbergen (Reinierpolder) staat de fabriek waar het productieproces plaatsvindt en sinds donderdag is Rubia ook gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom (Sabic-terrein).