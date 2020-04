Oproep congregatie: ‘sloop totale Ketrientje’

Dat is de boodschap van Eric Boerhout en diaken Jan Foesenek namens het bestuur van de congregatie van Zusters Franciscanessen in Bergen op Zoom. ,,En we spreken mede namens de zusters. Die vragen zich al jaren af waarom het niet sneller gaat. Als er iemand is die denkt dat die gebouwen er voor de zusters moeten blijven: die wens is er niet.”

Opmerkelijk

En daarmee mengen zusters en congregatie zich opmerkelijk genoeg nadrukkelijk in het debat rond de toekomst van ‘t Ketrientje. Waar eigenaar tanteLouise alles wil slopen en een nieuw complex met zorg- en koopappartementen wil bouwen, verzetten Vereniging tot Behoud Ketrientje en de erfgoedorganisaties Heemschut en Cuypersgenootschap zich daar fel tegen. Ze zeggen dat hoofdgebouw en zusterhuis monumenten zijn.

Uit het hart gegrepen

,,De oproep deze week in BN DeStem van Conny Helder, de bestuurder van tanteLouise, is de zusters uit het hart gegrepen.” Helder maakte duidelijk dat het ‘onverteerbaar’ is dat er jarenlange juridische procedures komen. ,,Dat kan en wil ik niet begrijpen.”

Tegelijk is de zorg van het bestuur van de congregatie nog groter. Midden op het terrein staat de kapel. Een rijksmonument. Prachtig gerestaureerd. In het plan van tanteLouise komt dit gebouw vrij te staan. ,,Dan kun je er van alles mee.” Nu ligt deze parel verborgen, is niet toegankelijk, behalve voor de eucharistieviering op zondag. ,,We hebben nu nog vrijwilligers, maar die zijn op leeftijd. Als dit nog vijf jaar duurt, komt het niet meer goed.”