Oproep aan Roosendaalse en Bergse informateur: schrijf samen stuk over betere samenwerking

Mol en Verpaalen, beiden oud-informateurs in respectievelijk Roosendaal en Bergen op Zoom, hebben een open brief aan de huidige informateurs gestuurd met het dringende verzoek om samen aan tafel te gaan. In Roosendaal is wethouder Toine Theunis (lijsttrekker van de grootste partij Roosendaalse Lijst) de man die een nieuw college in elkaar timmert; in Bergen op Zoom is Ad Verbogt aangewezen als informateur.