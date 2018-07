Oppositie Steenbergen keihard over coalitieakkoord: 'in elkaar geknutselde verkiezingsprogramma's'

STEENBERGEN - Geen visie, te weinig concrete plannen en doelen. Kortom: te vaag om over te oordelen. De coalitie kreeg het zwaar te verduren gisteravond, tijdens het bespreken van het coalitieakkoord. De Steenbergse oppositie oordeelde er keihard over.

Dat akkoord, met de titel 'Gewoon Samen Doen' is opgesteld door Gewoon Lokaal!, VVD en CDA. Een akkoord in hoofdlijnen, zeggen de coalitiepartijen. Er staan onderwerpen in, waar de partijen de komende vier jaar aan willen werken, maar geen concrete plannen. Daar was de oppositie niet blij mee. Tim Huisman (D66) vond het zwak: ,,Er worden geen knopen doorgehakt.''

Ook Nadir Baali van de PvdA was hard in zijn oordeel: ,,U zegt dat het een akkoord is op hoofdlijnen, omdat we leven in een dynamische wereld. Dat klinkt als een excuus voor: helaas konden we het niet over meer dingen eens worden. Als u het over zo weinig eens bent, dan had er misschien een andere coalitie moeten komen.''

Invloed

Tientallen vragen hebben de partijen afgevuurd op de coalitie, maar slechts weinigen zijn ook beantwoord. Zo vroeg de Volkspartij meer informatie over de dag voor de jeugd, het initiatievenfonds, het armoedebeleid en het huisvesten van arbeidsmigranten. ,,Ik heb 53 vragen gesteld'', zei Willy Knop. ,,En ik heb slechts op drie een antwoord gekregen.''

Volgens Maurice Remery van Gewoon Lokaal! moest de oppositie juist blij zijn dat het coalitieakkoord niet dichtgetimmerd is. ,,We hebben het niet op de millimeter vast willen leggen. Dat geeft ruimte om daar als oppositie maximaal invloed op te hebben. Het coalitieakkoord geeft alleen een rode draad aan.'' Knop: ,,Dan kunnen we als raadslid niks controleren. Ik wil weten waar ik aan toe ben. We hebben nog zoveel vragen.''

Geen ambitie

Het coalitieakkoord kreeg dus geen steun van de oppositie. Knop: ,,De doelstellingen zijn te vaag, te vrijblijvend en geformuleerd als wensen en goede voornemens.'' Baali miste daarnaast ook nog ambitie. ,,Het akkoord bestaat uit in elkaar geknutselde verkiezingsprogramma's en is geen volwaardig plan. Er staan 84 plannen in. 34 daarvan komen al uit bestaande beleidsplannen.''