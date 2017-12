Oppositie in Woensdrecht spreekt 'treurnis' uit over wethouder De Waal

Zo ziet ap­par­te­men­ten­com­plex De Nieuwe Villa in Steenbergen er uit

11:44 STEENBERGEN - De laatste loodjes. De Nieuwe Villa in Steenbergen is bijna af. Dat is ook goed te zien, nu alle stellages om het pand weg zijn gehaald. De nieuwe en oude villa staan gebroederlijk naast elkaar. Eigenaar en initiatiefnemer Leo Buuron is tevreden. ,,Veel mensen waren bang dat de oude villa weggedrukt zou worden, maar het ziet er goed uit zo. Ik krijg er veel complimenten en reacties over. Ik vind zelfs dat de oude villa wat beter uit de verf komt zo.''