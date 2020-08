Opnieuw stijging coronabesmettingen in West-Brabant, meeste gevallen in Bergen op Zoom

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Midden- en West-Brabant is met 52 nieuwe ziektegevallen opnieuw toegenomen. De grootste stijgingen in West-Brabant zijn te vinden in de gemeenten Breda en Bergen op Zoom.

Zo zijn er in de gemeente Bergen op Zoom 19 nieuwe gevallen gemeld. Daar zou volgens de cijfers van het RIVM één persoon die besmet is met het coronavirus in het ziekenhuis zijn opgenomen. In Breda gaat het om 16 nieuwe patiënten. Er zijn daar geen nieuwe ziekenhuisopnames of overlijdens gemeld.

Of het toegenomen aantal positief geteste personen in Bergen op Zoom te maken heeft met de komst van een mobiele teststraat in die gemeente is niet bekend.

In de gemeente Etten-Leur zijn er twee nieuwe gevallen gemeld en in de gemeente Roosendaal vier, net als in de gemeente Oosterhout. In de gemeente Moerdijk zijn er geen nieuwe patiënten bijgekomen.

486 nieuwe gevallen

De cijfers van Midden- en West-Brabant samen vormen de grootste dagelijkse toename in dat gebied sinds 24 april.

In het hele land zijn er sinds gisteren 486 nieuwe coronagevallen bekend. Dat is minder dan de 519 nieuwe gevallen die het coronadashboard van de overheid op vrijdag meldde en de 601 besmettingen van donderdag. In de afgelopen zeven dagen zijn ruim 3200 Nederlanders positief getest.