Opnieuw onderzoek in Steenbergen naar vermiste Belg: ‘We grijpen alles aan om de familie duidelijkheid te kunnen geven’

Specialisten onderzoeken een woning. Later op de dag worden er speurhonden ingezet. Er komt ook een buurtonderzoek, omdat de bus van Johan van der Heyden mogelijk gezien is in de J. L. Brooijmansdreef en de Schansdijk. ,,We hopen in het huis bloedsporen, dna en schoenafdrukken te vinden", zegt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.



,,We zijn nog steeds op zoek naar de verdwenen Johan van der Heyden. We zijn bang dat hij niet meer leeft, maar we hopen hier aanwijzingen te treffen. We grijpen alles aan om meer duidelijk te kunnen geven aan de familie Van der Heyden.”