Opnieuw laagste temperatuur in Woensdrecht: met -6,2 graden koudste nacht van het jaar

Máxima verrast zorginstel­ling in Bergen op Zoom met telefoon­tje: ‘Ze leeft enorm met ons mee’

8:35 BERGEN OP ZOOM - Zorginstelling TanteLouise in Bergen op Zoom is dinsdag verrast met een telefoontje van Máxima. De koningin sprak met Conny Helder van de Raad van Bestuur. Máxima wenste het zorgpersoneel en de bewoners heel veel sterkte toe. Volgens TanteLouise was ze ‘goed op de hoogte’ van de problematiek in Brabant.