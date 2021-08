Opname in het verpleeghuis. Zo lang mogelijk uitstellen of juist tijdig op de wachtlijst?

video Noodweer zet huurhuizen twee keer blank: ‘Je verwacht niet dat je huis zo lek is als een zeef’

30 juli BERGEN OP ZOOM - Het was dweilen met de kraan open. Enkele huizen in de Moeregrebstraat stonden blank na de wolkbreuk van afgelopen zondag. Het water gutste via de volgelopen dakgoten naar binnen. En niet voor de eerste keer. Bewoners hebben het ‘helemaal gehad’ met woningcorporatie Stadlander. ,,Het was een chaos.”