Opmerkelijke video van bibliotheek Bergen op Zoom: 'Ook wij hebben verborgen boeken'

Medewerkers Annebelle Kools, Patricia Evertse en Wouter van de Watering en kunstenaar Ward Warmoeskerken die zijn werkruimte in de bieb heeft, spelen in die video met de vondst van het boek eerder deze week in een van de kelders van Het Markiezenhof . Hun vondst: een boek in het plafond van de bibliotheek.

Markiezenhof

,,We hebben de reportage over Het Markiezenhof letterlijk nagespeeld'', zegt Van de Watering. ,,Niet om te suggereren dat er iets niet klopt aan dat boek in Het Markiezenhof. Dat is niet onze intentie. Maar wel om op een brutale manier de bieb te laten zien. Zo van: wij hebben ook boeken. We willen laten zien dat er een frisse wind in de bibliotheek waait.''