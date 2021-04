Opluchting, geen kassen bij Westland Steenbergen: ‘Wethouder stond gewoon glashard te liegen’

Wel of geen kassen erbij in het Westland? Onzeker­heid blijft in Steenber­gen

28 oktober STEENBERGEN - Een flinke tegenvaller voor de ‘Actiegroep tegen meer kassen in en rondom Steenbergen’. Een motie van de PvdA, om te voorkomen dat er kassen bij komen in het Westland, zal zeer waarschijnlijk niet opnieuw in stemming gebracht worden in de raad. En dus is er voorlopig geen zekerheid dat het open landschap in de polder behouden blijft.