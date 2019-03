Opknapbeurt voor parkeergarage Achter de Grote Markt in Bergen op Zoom

Vrees voor ongelukken op ‘racebaan’ Calfven

29 maart CALFVEN - De route over Calfven vormt, zeker als het niet druk is, een racebaan waarop 79 procent van het verkeer te hard rijdt. ,,Levensgevaarlijk", betoogde buurtbewoner Niels Zegers donderdag bij de Woensdrechtse gemeenteraad. ,,Het is niet de vraag of, maar wanneer hier ongelukken gebeuren.”