Ophef onder Bergse ondernemers over reclamebelasting

Eddy Eddai van restaurant De Hemel bijvoorbeeld, is er niet blij mee. ,,Het is niet nieuw”, geeft hij toe. ,,Dit speelt al jaren. Tot nu toe hielden we ons als ondernemers een beetje stil. Maar dit begint buitensporig te worden.” Op Facebook delen veel ondernemers de rekening die ze van de gemeente hebben gekregen: het varieert van 500 euro tot soms meer dan duizend euro. ,,Maar het is mij niet duidelijk waar het op is gebaseerd”, zegt de restauranteigenaar.