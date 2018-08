Zo ligt mijn dochter van 6 maanden in de wipper op de sorteertafel toe te kijken hoe we snijbonen sorteren en mijn zoontje van bijna 2 jaar kan zijn geluk niet op nu er overal appels te vinden zijn. Als ik aan hem vraag: Gaan we naar de tuin? Dan zegt hij: ‘Oma appel’ en ‘appel eten’. Ik probeer het niet te tellen, maar vijf appels per dag gaan er makkelijk in. Ik weet zelf ook niet beter. Klanten vragen aan mij: ,,Ben jij er een van de tweeling? Ik kan me nog herinneren dat jullie hier als baby’s samen lagen.”

Denk ik aan mijn jeugd op het bedrijf, dan denk ik aan de kabelbaan en de boomhut, het tunnels graven in de aspergeplanten die aan het einde van het seizoen op een grote hoop werden gelegd. Maar ook dat we, na een warme dag op het bedrijf en een snelle duik in de Oesterdam, toch nog even terug naar het bedrijf gingen ’s avonds, omdat er nog beregeningsbuizen gelegd moesten worden op een stukje land in het bos dat we toen nog hadden. Dat vonden wij niet altijd leuk, want soms wil je – als kind – ook gewoon even thuis zijn.