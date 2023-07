Opgelet: Brand Parkies in Bergen op Zoom gaat 27 juli niet door

Jonge Spaanse vrouw kwam hier voor werk, ‘maar werd in haar slaap verkracht door twee mannen’

BREDA/BERGEN OP ZOOM - Een jonge Spaanse vrouw is één dag in ons land om hier te komen werken. Ze is gehuisvest in een woning in Bergen op Zoom waar ook twee Poolse collega’s zijn ondergebracht. In haar slaap wordt ze, volgens haar aangifte, overrompeld door de twee mannen die haar op bed vastdrukken en verkrachten.