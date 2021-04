Opgeknapt monument voor Bergse slachtoffers van neergestorte straaljager in 1945

Masereeuw kreeg veel reacties van nabestaanden toen de renovatie in deze krant bekend werd gemaakt. Ook zijn er nog altijd ooggetuigen van de ramp in leven die graag hun verhaal met de nieuwe generaties willen delen. Het is de bedoeling dat die verhalen deel gaan uit maken van de historische route over de begraafplaats.



Vanwege corona staat de uitvoering van dat project nog altijd op een laag pitje, legt Masereeuw uit. ,,We hebben zoveel meer begrafenissen dan in andere jaren. We moeten prioriteiten stellen. Maar het is nog altijd ons streven dat we bij alle markante graven straks het bijbehorende verhaal vertellen.’’