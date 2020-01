Opgedoken speciekuip bevat stoffelijke resten van loodgieter Johan van der Heyden

VideoNIEUW-VOSSEMEER - In de speciekuip die donderdag in het Schelde-Rijnkanaal bij Nieuw-Vossemeer werd opgevist, zijn stoffelijke resten van de Belgische loodgieter Johan van der Heyden gevonden.

Donderdag schreef deze krant al dat er 'mogelijk stoffelijke resten’ van de 56-jarige loodgieter aangetroffen werden. De politie bevestigt dinsdag dat daar sprake van is. De familie is inmiddels in kennis gesteld over deze vondst.

De duikers deden hun vondst onder de brug over de drukke scheepvaartverbinding, op de weg tussen Nieuw-Vossemeer en Oud-Vossemeer. Dat is precies de plek waar twee duikteams vorige week donderdag gericht zijn gaan zoeken, nadat de recherche de afgelopen weken ‘nieuwe en betrouwbare’ informatie had ontvangen over deze locatie als dumpplek. Volgens die en eerdere informatie zouden de resten in een plastic speciekuip zijn gestopt die is afgevuld met hard cement, precies wat de duikers uit het water haalden.

Volledig scherm Johan van der Heyden. © Opsporing Verzocht Volledig scherm Politieduikers zoeken onder de brug bij Nieuw-Vossemeer naar stoffelijke resten van de vermiste Belgische loodgieter Johan van der Heyden © Hessel De Ree

Gruwelijk lot

De informatie klopt dus. Het heeft er alle schijn van dat de recherche het precies bij het goede eind heeft. Ze is er altijd van uitgegaan dat Van der Heyden op 2 juni in België is ontvoerd na een uit de hand gelopen poging om hem te beroven. De verdachten zouden hun slachtoffer vervolgens een paar dagen in Steenbergen hebben vastgehouden. Daar zou hij zijn vermoord waarna verdachte Nick S. zijn lichaam in stukken zaagde, (deels) verbandde in een vuurton en de overblijfselen in een met cement afgevulde kunststof speciekuip in het water dumpte, aldus het scenario.