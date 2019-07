Opfrisbeurt voor Krabbenfoor in Bergen op Zoom

De afgelopen maanden is hard gewerkt. Om die Krabbenfoor te vernieuwen. En dat is gelukt, zeggen Luud van de Ven, voorzitter van Sterck en Leon Tholhuijsen, penningmeester.

,,We hebben veel gesprekken gevoerd, iedereen erbij betrokken, ondernemers hebben duidelijk de handen ineen geslagen. Want samen maken we de Krabbenfoor‘’, aldus Van de Ven. ,,En we zetten flinke stappen om te vernieuwen.”

Opmaat naar meer

Samen met het plaatselijke organisatiebureau INQ Events van Jeroen van Wijk. Want al treft de bezoeker over drie weken de nodige veranderingen in de straten van de Bergse binnenstad, het is slechts de opmaat naar meer. En vooral beter. ,,De kwaliteit moet omhoog. Meer cultuur en historie. Hoe we dat gaan doen daar praten we al eind augustus, begin september over. Al in 2020 willen we als Sterck grotere stappen zetten. En in 2021 moet er de vernieuwing compleet. INQ helpt ons met die transitie, we zijn voor drie jaar een contract aangegaan”, verklaart Van de Ven.

De vraag is wat het bestuur betreft ook of het evenement dat elk jaar weer massaal mensen trekt in de toekomst wel Krabbenfoor blijft heten. ,,Die naam zegt iemand uit Limburg niks. Dat is zo naar binnen gericht”, aldus voorzitter Van de Ven. Bovendien kleeft de naam erg aan de Krabbenfoor zoals die nu is. En past minder bij wat het bestuur voor ogen heeft als de modernisering is voltooid.

Tal van activiteiten

Met INQ als organisator is de binnenstad vier dagen lang goed gevuld met tal van activiteiten, van donderdag 25 juli 12.00 uur. Tot en met zondag 28 juli 17.00 uur. Want ook dit jaar telt de Krabbenfoor weer vier dagen, inclusief de koopzondag. De Krabbenfoor beleeft dit jaar de 55e editie. En kent voor het eerst een aantal themagebieden. Nieuwe elementen die aan de braderie in de straten worden toegevoegd zoals een Franse markt in de Steenbergsestraat, Markiezenhof, een sport- en healthy zone in de Bos- en Potterstraat, een kinderplein op het Sint Catharinaplein, het Festival van het Goede Leven in de Voetboog, Lombardenstraat, de Pasar Malam op het Thaliaplein.

Verder is muziek zowat de rode draad tijdens de vierdaagse in het centrum. Er zijn grote en kleinere podia te vinden op de Grote Markt, het Beursplein, Korte Bosstraat, Thaliaplein en het Sint Catharinaplein.