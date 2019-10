Openluchtspektakel Supersum geslaagd: ‘Een heel bijzonder evenement’

Supersum was ook een heel duur project, stelt Duijvelaar. ,,Dat was wel even spannend. We wisten dat we heel wat kaarten moesten verkopen om uit de kosten te komen. De première was niet uitverkocht, maar daarna waren we wel zo goed als uitverkocht. We werden zelfs van alle kanten benaderd of er nog kaarten waren. Gezien de grote belangstelling verwachten we dan ook dat we uit de kosten komen. Na Exodus aan de Schelde hadden we ook een reserve opgebouwd.”