Open Monumentendagen in Bergen op Zoom: minder mensen, meer interesse

BERGEN OP ZOOM - Het was dit weekend tijdens de Open Monumentendagen in de gemeente Bergen op Zoom stukken minder druk dan in voorgaande jaren. Tom van Eekelen, projectleider Erfgoed bij de gemeente Bergen op Zoom, schat het aantal bezoekers zaterdag op 5000, zondag op 4000.

Dat is nog niet eens de helft van vorig jaar, toen er 20.000 bezoekers naar de Bergse monumenten kwamen. Maar er waren dan ook, in verband met corona, veel minder activiteiten en in de monumenten en bij de wandelingen konden minder mensen toegelaten worden. ,,Een stuk minder druk, maar wel met een hogere kwaliteit”, zegt Ad Segers, voorzitter van de Stadsgidsen. ,,De mensen die er wél waren, waren ook echt geïnteresseerd en enthousiast. Het was een dankbaar publiek.” Zowel van Eekelen als Segers merkten dat er veel mensen van buiten de stad aanwezig waren. ,,Uit Enschede, Apeldoorn, Breda, Krimpen aan de Lek”, somt van Eekelen op. ,,In deze tijd willen mensen blijkbaar de moeite nemen om wat verder te reizen.” Dat was ook niet zo vreemd, want dit jaar deed maar zestig procent van de deelnemende steden mee aan de Open Monumentendag.

Druk en gezellig was het zaterdagmiddag vooral in de Engelsestraat, waar kunstenares Liesbeth de Waal een mini Montmartre had opgezet. De Waal gaf schilderles in de buitenlucht. ,,Ik zit hier nu vijf jaar met mijn atelier, daar wilde ik iets feestelijks voor organiseren. Maar in deze tijd kan niet zoveel. Een Bergs Montmartre leek me wel wat.” ,,Het is hartstikke leuk”, vindt Ineke Boon, die buiten aan het schilderen is. ,,En een perfect plekje om te schilderen, het mooiste straatje van Bergen.” In het atelier was een expositie van De Waal te zien.

‘Smal en krap’

In de binnenstad en onder andere bij Fort de Roovere en de Waterschans werden wandelingen gehouden en in de binnenstad waren de diverse monumenten open. Opvallend was de belangstelling voor de synagoge, waar het anders vaak wat rustig is. De Gevangenpoort mocht zich, net als in andere jaren, verheugen op veel belangstelling: ,,Maar daar is het binnen wat smal en krap”, zegt Segers. ,,Dat stroomt niet zo snel door, daardoor stonden er nogal eens mensen buiten te wachten.” Hij lacht: ,,Het was net de Efteling.” Ook de Sint Gertrudiskerk werd goed bezocht. ,,Sinds de entree aan de Grote Markt is, is het daar een stuk drukker”, zegt Segers.

De Maagd en het Markiezenhof waren door werkzaamheden, beperkt te bewonderen. ,,Bezoekers mogen niet in de zaal of op zolder”, vertelde Anne Flipsen, gids in het theater. ,,Dat is jammer, eigenlijk horen de monumenten met Open Monumentendag helemaal spic en span te zijn.” Jan Uijtdewilligen stond op de bovenverdieping uitleg te geven. ,,Veel mensen zijn hier nog nooit binnen geweest, dus dan vertel ik over de historie van het pand. Bezoekers zijn vooral onder de indruk van de glas-in-loodramen.”

In de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen waren geen activiteiten.

