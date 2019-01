Open dagen MBO: kiezen uit 300 opleidingen uit de regio

BERGEN OP ZOOM - Meer flexibilisering in de leerroute van mbo-studenten is keihard nodig. Dat zegt Marcel Redeman, afdelingsmanager procestechniek en installatietechniek op het Markiezaat College in Bergen op Zoom.

,,We denken met z'n allen nog te veel in leerjaren. Wij op school, het bedrijfsleven, iedereen eigenlijk. Een student die halverwege het leerjaar ontdekt dat hij de verkeerde keuze heeft gemaakt, loopt tegen problemen op", aldus Redeman.

Oriënteren

Zo'n 300 verschillende mbo-opleidingen worden er in de regio aangeboden. In de praktijk valt het voor studenten niet mee om zich te oriënteren. Daarom ook waren er vrijdag en zaterdag open dagen op de mbo-colleges van het ROC West-Brabant. Met de opkomst was niets mis. Het gaat tegenwoordig goed met het middelbaar beroepsonderwijs. De kwaliteit is op orde en het bedrijfsleven is tevreden. Maar nog altijd dreigt het gevaar dat studenten de verkeerde stiel kiezen. En dan? Redeman is er duidelijk over. ,,Voor de generieke vakken maakt het weinig uit. Maar met keuzedelen mis je zo een halfjaar.''

Natuurlijk wordt er binnen het mbo hard gesleuteld aan verbeteringen, ook binnen het ROC West-Brabant. Maar de flexibilisering gaat langzaam. Ook al omdat de zelfwerkzaamheid van de student nog tekort schiet. Het bedrijfsleven moet volgens Redeman ook leren meebewegen. ,,De vraag naar stageplekken kan bijvoorbeeld ineens veranderen.''

Bedrijfsleven proeven

Met de open dagen wordt een zo realistisch mogelijk beeld van de opleidingen geschetst. Zoals bij motorvoertuigentechniek waar studenten in de weer zijn in een heuse garage. Redeman: ,,Je kunt hier het bedrijfsleven ruiken.'' Binnen de procestechniek zijn de mogelijkheden legio, van voeding tot chemie. De tijdens de open dagen aanwezige bedrijven bieden hun informatie zo breed mogelijk aan. ,,Het is geen wervingscampagne. Ze staan er voor de branche.''