Open dag zorgboederij De Leemberg in Woensdrecht: 'Ik kom hier ideeën opdoen'

videoWOENSDRECHT - Gewoonlijk is De Leemberg in Woensdrecht niet open voor publiek. Tijdens de open dag van de zorgboerderij deed deze wel voor een dag functie als kinderboerderij.

Te fiets, te voet en soms met kinderwagens lopen honderden bezoekers zaterdagmiddag vanuit de Dorpstraat het erf van De Leemberg op. Veel mensen blijken nieuwsgierig te zijn naar de zorgboerderij die in oktober 2017 vanuit Ossendrecht naar Woensdrecht verhuisde. “In Ossendrecht hebben we al drie keer een open dag gehouden. Het laatste jaar sloegen we over omdat we toen wisten dat we zouden verhuizen”, zegt Jaqueline Sommeling (44) die samen met haar man Patrick eigenaar is van de boerderij.

Volgens Sommeling weten veel mensen niet precies wat een zorgboerderij is. “We hebben 28 deelnemers (cliënten, red.) die één of meerdere keren per week komen helpen op de boerderij. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, een psychische hulpvraag of ex-verslaving”, legt ze uit. Elke dag gasten toelaten op de boerderij zou volgens haar te veel onrust veroorzaken voor de mensen die hier komen werken.

Prikkels

De 47-jarige deelnemer Bas Oele (47) is het daar roerend mee eens. “Vandaag krijg ik meer prikkels maar ik kan het nog wel behappen. Als het teveel zou worden moet ik even rust nemen”, zegt hij terwijl hij in de paardenstal zijn ouders een rondleiding geeft. Oele werkt 3 middagen per week op het erf en op het Putse hertenkamp. Vandaag draagt hij zijn steentje bij door hamburgers te verkopen.

Ondertussen komt de 43-jarige deelnemer Boban Djordjevic langs gelopen met een groepje bezoekers. “Ik laat de mensen alles zien: de keuken, de kantine, de camping. De mensen zijn heel nieuwsgierig en bedanken mij voor de rondleiding”, zegt hij trots, waarna hij doorloopt richting de weides.

Knuffelen

De mini-varkens en konijnen laten zich door de jeugdige bezoekers knuffelen. Ondertussen rijden kinderen rondjes op de rug van een gehoorzame pony. De ezels laten zich minder makkelijk de les lezen, en kiezen hun eigen weg in de wei.

Terwijl Jaqueline Sommeling de pas aangelegde moestuin laat zien, komt ze een mede-zorgboerin tegen. Marijke Hereijgers (40) van zorgboerderij De Ruige Velden in Lepelstraat is met haar kinderen en een aantal van haar 'zorgboeren' te gast. De familie Hereijgers is in 2001 de zorgboerderij naast hun varkenshouderij begonnen. “Ik kom hier onder ander ideeën opdoen. Je kunt altijd van elkaar leren”, zegt ze.

Terwijl op de achtergrond een live optreden van zangeres Linda Maarseveen te horen is, verkoopt de 19-jarige Damian Polderman lootjes aan de bezoekers van de open dag. “Wilt u lootjes kopen voor tweevijftig?”, vraagt hij. En of het nou door de mooie prijzen óf door Damian komt: Maar weinig mensen slaan zijn aanbod af.