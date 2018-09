Open dag gesloten jeugdinstelling Almata: 'Die klik die voel je'

OSSENDRECHT - Posters van Lil' Kleine en Ronnie Flex hangen aan de muur, naast leuke tekeningen en familiekiekjes. Een echte meidenkamer. Maar 's avonds gaat de deur op slot, want dit meisje woont in gesloten jeugdinstelling Almata. ,,En die klik die hoor je niet alleen, die voel je ook'', weet Marco Pigmans, ambulant hulpverlener bij de jeugdinstelling in de bossen bij Ossendrecht.

Het is druk op de open dag, zaterdag bij Almata. Voor de rondleiding door de leefruimten, therapiekamers en schoollokalen van de instelling hebben zich 160 mensen aangemeld. Directeur Jan van Wirdum is aangenaam verrast door de grote belangstelling. ,,We willen niet een of ander afgesloten instellinkje in de bossen zijn. We doen dit werk tenslotte van uw belastingcenten.''

Hij spreekt vol trots over de betrokkenheid van de hulpverleners. ,,Die doen hun werk met zoveel bevlogenheid en doorzettingsvermogen. En dat is bijzonder, want het is soms een 'hell of a job'.''

Quote Het zijn geen criminele jongeren. Maar ze zijn wel ernstig verstoord in hun ontwikke­ling. Marco Pigmans, hulpverlener

Rust en regelmaat

Bij Almata wonen 52 jongeren van 12 tot 18 jaar die op last van de kinderrechter uit huis zijn geplaatst. De meesten hebben een lichte verstandelijke beperking. Het zijn kinderen die door allerlei problemen in een negatieve spiraal zijn geraakt. ,,Het zijn geen criminele jongeren'', zegt Marco Pigmans. ,,Maar ze zijn wel ernstig verstoord in hun ontwikkeling.''

Bij Almata krijgen de jongeren verschillende vormen van therapie, maar vooral rust en regelmaat in een huiselijke omgeving. Dat alles met de bedoeling ze goed gedrag aan te leren en toekomstperspectief te bieden.

Er zijn gemengde groepen, maar ook aparte jongens- en meidengroepen. Over de indeling van de groepen wordt goed nagedacht, zegt Marco Pigmans. ,,Daarbij kijken we wel naar karakter en leeftijd, maar helemaal niet naar etniciteit. Iedereen is hier gelijk.''

Quote Zorg maar dat je hier nooit terecht­komt. Bewoner Almata Ossendrecht

,,Zorg maar dat je hier nooit terechtkomt'', roept een vrolijke en aandoenlijke slungel tijdens de rondleiding tegen Tim Vermeij (12) uit Ossendrecht. Die snapt dat wel, zegt hij. ,,Het is minder erg dan ik van tevoren dacht. Maar de kinderen die hier wonen hebben wel minder vrijheid.''

Huiselijk