Opdracht studenten Bergen op Zoom: bouw een affuit voor de twee kanonnen!

Woensd­recht blijft scherp op aanrijtij­den ambulances

9:00 HOOGERHEIDE - De aanrijtijden van ambulances in de gemeente Woensdrecht mogen hooguit met 5 procent overschreden worden, vindt het college. Dat roept de raad op om in actie te komen tegen de begroting voor 2019 van de RAV (Regionale Ambulancevoorziening), die rept over hoogstens 5,5 procent.