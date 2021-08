Opboksen tegen de wind tijdens de Roffelroute in Kruisland

KRUISLAND - De 23e editie 2021 van de fietstocht van ‘De Holle Roffel’ in Kruisland zal de geschiedenis ingaan als een tocht voor de ‘diehards’. Vorige week zondag werd de tocht uitgesteld vanwege het slechte weer. Zondag was het opboksen tegen de wind.

,,Toch zijn er op 1 augustus nog twintig mensen op de fiets gestapt om de route te rijden”, vertelt bestuurslid Jaap de Vries van De Holle Roffel. Zondag meldden zich 26 deelnemers, maar niet allemaal gingen ze ook op stap. Enkele fietsers lieten weten enkel de tocht te rijden bij goed weer.

De dappere fietsers die wel vertrokken, maakten een 41 kilometer lange tocht door Moerstraten, Halsteren, Lepelstraat en Steenbergen. Wie in aanmerking wilde komen voor de Roffelroutebokaal moest onderweg antwoord geven op zeven vragen. Die hadden te maken met punten waar de tocht langs ging, zoals het oorlogsmonument in Moerstraten, Fort de Roovere en de Brabantse Wal. En kennis van gewassen was belangrijk, want één van de vragen ging over de graansoort die op een akker groeide.

Quote We hebben genoten van de route en vlak bij Welberg hebben we nog een ree gezien. Gelukkig hebben we ondersteu­ning op de fiets, zodat we minder last van de wind hadden Peter Bakx, deelnemer

Vreogere kerk

Niet alleen kwamen de deelnemers onderweg bezienswaardigheden tegen, ook stevige wind en soms een buitje. Als Gerrie en Peter Bakx terugkomen, zitten ze net in zo’n bui en nat stappen ze de vroegere kerk binnen, waar het ambachts- en gereedschapsmuseum een onderdak heeft gevonden. ,,We hebben genoten van de route en vlak bij Welberg hebben we nog een ree gezien. Gelukkig hebben we ondersteuning op de fiets, zodat we minder last van de wind hadden”, geeft Peter aan.

Voorzitter Dami Koevoets is blij dat de route doorgaat, al zal het normale aantal van honderd deelnemers dit jaar lang niet gehaald worden. Hij zegt dat de opbrengst dit jaar helemaal naar de slachtoffers van de watersnood in Zuid-Limburg gaat.

In het kader van corona is ook besloten om het museum op donderdag, zaterdag en zondag open te stellen. ,,Het is opvallend hoeveel mensen er toch nog een kijkje komen nemen”, geeft hij aan.

Volledig scherm Organisatieleden van de route: Jaap de Vries (links) en Leon Nelen. © Pix4profs/Iman Fase