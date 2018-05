Opblaasoctopus nu al favoriet bij De Spetter

De temperatuur stijgt. De zwemkleding kan weer uit de kast. BN DeStem bezoekt negen buitenzwembaden in West-Brabant. Vandaag: De Spetter in Tholen

Zwembad De Spetter in Tholen is na een lange tijd van renovatie weer open voor publiek. Iets waar de vaste bezoekers blij mee zijn, want vooral op warme dagen werd het geliefde zwembad gemist. Het terrein heeft een flinke opknapbeurt gehad. Zo zijn de bosages opnieuw aangelegd, de gebouwen waar eten gekocht kan worden zijn verplaatst van het grasveld naar het loket, er is nieuwe bestrating aangebracht en er liggen zonneschijven op het dak die zonlicht opvangen, zodat het zwembadwater duurzaam wordt verwarmd.

Volledig scherm Nora Beghtel, Lize Beghtel, Eva Vijfhuize, Djeavy Bickx en Levi Beghtel bij De Spetter. © Sandra Moerland

Quote Een extra schaduw­plek mis ik wel. Er is eigenlijk maar een goed plekje onder het zonne­scherm, en dat is niet erg ruim Edith Begthel (45) De 45-jarige Edith Begthel uit Tholen is maar wat blij dat het bad weer open is. Bij mooi weer zit ze drie keer per week aan het zwembad met haar drie kinderen. ,,Ik zit zelf vaak op een bankje te lezen. Alleen als het echt warm is, ga ik het water in. Mijn jongste kind heeft nog geen zwemdiploma, dus ik ga altijd mee. Volgend jaar is het waarschijnlijk klaar, dan kunnen ze alleen. Ik vind het fantastisch dat we nog een zwembad hebben in onze woonplaats", vertelt ze.

Dat het zwembad erop vooruit is gegaan, kan ze beamen. ,,Het ziet er allemaal mooier, nieuwer en strakker uit. Er staan nu ook meer tafeltjes om aan te zitten." En hoewel ze enthousiast is over het bad, heeft ze nog wel een cruciaal verbeterpunt. ,,Een extra schaduwplek mis ik wel. Er is eigenlijk maar een goed plekje onder het zonnescherm, en dat is niet erg ruim. Terwijl het in de zon toch flink warm kan worden."

Volledig scherm De nieuwe opblaasoctopus wordt direct al goed gebruikt door de zwemmende jeugd. © Joris Knapen/Pix4Profs

Quote Dat het zwembad nu verwarmd is, is heel fijn. Het kon eerst best koud zijn Lize Beghtel (8) Nora, de 11-jarige dochter van Edith, heeft het zwembad erg gemist tijdens de sluiting. ,,Ik mag al alleen gaan zwemmen, dus ik kom hier vaak. Het zwembad is leuker en stijlvoller geworden. Ik vind het bad ook groot genoeg. Ik ga ook graag van de hoogste duikplank, maar die is vandaag nog dicht."

Op een warme dag is het zwembad vooral gevuld met kinderen. Zij kunnen hun hart ophalen, want naast twee duikplanken beschikt het bad ook nog over een glijbaan, een opblaasoctopus en er wordt zo nu en dan een loopmat op het water gelegd. Voor de kleinere bezoekers is er een peuterbadje waar ze veilig kunnen spelen.

De 8-jarige Lize Beghtel is blij met de komst van de grote, oranje opblaasoctopus. ,,En dat het zwembad nu verwarmd is, dat was eerst niet zo. Toen kon het vaak best koud zijn. Wat ik nog wel mis, is een draaiglijbaan. Zo'n hele grote!"

Volledig scherm Thomas Dolman, Luuk ten Holte en Lytse Maris komen vaak bij het Tholense bad. © Sandra Moerland

Quote Er was al een snackbar, maar nu kun je hier ook pannenkoe­ken en poffertjes halen Luuk ten Holte (11) De 9-jarige Eva Vijfhuize en Djeavy Bickx uit Tholen hebben het zwembad zo gemist tijdens de renovatie, dat ze hun heil elders zochten. ,,Vorig jaar kwamen we hier elke dag. Ik ben een echte waterrat. Ik kon niet zonder water, dus toen het dicht was, gingen we vaak naar De Schelp in Bergen op Zoom. Toen dat ook dichtging, gingen we naar De Melanen in Halsteren. Ik ben blij dat De Spetter nu weer open is, want dit is lekker dichtbij huis. Het kan wel erg druk zijn hier, maar het zwembad is groot genoeg voor iedereen. De duikplanken waren er vroeger al. Eentje is nog dicht, maar de andere heb ik al getest en die veert nu veel beter dan eerst."

De drie Thoolse vrienden Thomas Dolman (10), Luuk ten Holte (11) en Lytse Maris (12) zijn ook actieve zwembadbezoekers. ,,Ik ben hier elke dag geweest sinds de opening vorige week", vertelt Luuk trots. Over één ding zijn ze het eens: de octopus in het water is de grootste verbetering. En ook niet geheel onbelangrijk: ,,Er was al een snackbar, maar nu kun je hier ook pannenkoeken en poffertjes halen", vertelt Luuk.

Voor de renovatie beschikte het zwembadterrein over een voetbalveldje, maar die is nu nergens meer te bekennen. ,,Ik denk dat ze nog wel goaltjes gaan neerzetten, we missen ze wel", zegt Thomas.

Zwemmen!