Opa uit Halsteren vrijgesproken van ontucht met kleindochter

De kleindochter kwam vaak bij haar opa en bleef daar ook regelmatig logeren. Op 14 augustus 2017 zou de opa haar hebben gevaagd om op schoot te komen zitten en toen zou hij met zijn hand in haar kruis hebben gepakt en gevraagd of hij 'haar poesje mocht likken'. Ook zou hij haar bij de borsten hebben gepakt.

Tegenstrijdigheden

De rechtbank oordeelde dat er tegenstrijdigheden in het verhaal van de vrouw zitten en ook in WhatsApp-berichten aan haar vriend. Daarin staat wel dat opa iets raars vroeg, maar ook expliciet dat de man haar niet had aangeraakt. Ook vond de rechtbank het vreemd dat de vader van de vrouw een kwartier na het incident ook op bezoek kwam en dat de vrouw helemaal niets had laten merken.