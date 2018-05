Op zoek naar vreemde vogel bij nachtzwaluwexcursie in Grenspark

PUTTE - Natuurliefhebbers kunnen op de avonden van 29 en 30 juni in Grenspark Kalmthoutse Heide met een gids op zoek naar een vreemde vogel: de nachtzwaluw. Vertrekpunt is taverne De Heusche Bollaert bij Putte.

De twee nachtzwaluwexcursies die vorig jaar op touw werden gezet, waren in rap tempo volgeboekt. Dat succes is voor het Grenspark aanleiding om op herhaling te gaan in het grensoverschrijdende natuurgebied. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni kunnen per avond maximaal vijftien belangstellenden mee, van 19.30 tot maximaal 23.30 uur.

De nachtzwaluw is geen familie van de gewone of de gierzwaluw en staat ook wel bekend onder de bijnaam geitenmelker. De vogel brengt de winter door in Afrika en trekt in het voorjaar naar het noorden. In het Grenspark is het aantal paartjes gestegen van dertig naar tachtig.

Schemering

Na ontvangst met koffie bij De Heusche Bollaert in Putte vertelt een gids nog veel meer over het dier, dat zich voedt met insecten en vooral in de schemering op jacht gaat.

Hoewel de vogel vrijwel geruisloos vliegt en goed gecamoufleerd is, bestaat er een redelijke kans, maar geen garantie, dat de nachtzwaluw ook te zien zal zijn. Nog veel waarschijnlijker is dat zijn bijzondere zang te horen is. De nachtzwaluw maakt een eigenaardig, snorrend geluid.

De excursie kost 12,50 euro en begint bij De Heusche Bollaert aan de 1e Verdelingsweg in Putte , het inschrijfgeld vloeit deels terug naar het Grenspark.