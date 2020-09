Op zoek naar je voorouders? Belangstelling voor West-Brabants Archief groter dan ooit

BERGEN OP ZOOM - Het West-Brabants Archief vaart sinds corona een nieuwe koers. De deur van het monumentale pand, gelegen op het achterterrein van Het Markiezenhof in Bergen op Zoom, blijft voorlopig dicht. Alleen nog op afspraak is de leeszaal een dag per week open.

Op de website staat: vandaag gesloten. Morgen staat het er weer. En overmorgen. De telefoon wordt niet opgenomen. Een bandje zegt: mailt u maar. Toch is de belangstelling voor het West-Brabants Archief groter dan ooit tevoren. ,,Het bezoek aan onze website is verdubbeld. En we krijgen per dag tientallen mails. Online weten mensen ons prima te vinden.”

Marcel Korving is sinds begin deze maand de nieuwe directeur van het West-Brabants Archief, het kennis- en informatiecentrum voor deze regio. Voor alles wat met het verleden heeft te maken. Tijd voor een eerste kennismaking.

Website = ingang

Het WBA wil alles zoveel mogelijk digitaal afhandelen. Daarom ook wordt er gewerkt aan een nieuwe website die veel toegankelijker wordt voor de gebruikers. En dat zijn er veel. Maar ook na corona blijft dit als het aan Korving ligt de werkwijze. ,,De website wordt onze ingang.”

Zo te werken is ook nodig omdat de werkdruk binnen de kleine organisatie hoog is. ,,We moeten efficiënt en effectief werken.”

Logische stap

De bevlogen nieuwe directeur is nog volop bezig met inwerken. Maar is wel een man met een verhaal. Met een visie. Over dat West-Brabants Archief. Wat het is. En wat het in zijn ogen kan worden.

Quote We hebben pareltjes. Zoals bijvoor­beeld de geboorte-ak­te van Vincent van Gogh Marcel Korving, Directeur West-Brabants Archief Vijftien jaar werkte hij als ambtenaar. In Oosterhout, in Etten-Leur waar hij inmiddels ook woont. Hij is geen historicus. Maar informatiemanager, iemand die zich bezighoudt met alles wat met interne en externe informatie heeft te maken.

Ook bij een archief als het WBA draait alles om informatie. Over hoe je alle gegevens van nu goed opslaat voor later. En hoe je historisch materiaal ontsluit. ,,Voor mij was dit een logische stap, ik wilde graag eindverantwoordelijk zijn. Hier ligt een mooie uitdaging.”

Veertien kilometer

Gemeentes zijn wettelijk verplicht heel veel te bewaren en op te slaan. Op zo’n manier dat toekomstige generaties het nog kunnen ‘pakken’. Het veertien kilometer papieren archief in het ondergrondse depot in Bergen op Zoom getuigt daarvan.

Maar tegenwoordig gaat alles digitaal. En ook dat moet bewaard. Inclusief de videoregistraties van bijvoorbeeld raadsvergaderingen. Voor een kleine organisatie als het WBA met achttien fte een forse uitdaging.

Korving: ,,Wij moeten als archief nu al bij de gemeentes binnenkijken. Zien hoe ze met hun gegevens omgaan. En er nu al iets van vinden. Wat wat zeker is, is dat een .doc over honderd jaar niet meer bestaat. Maar dat het straks nog wel gelezen moet kunnen worden.”

Scanning on demand

Drie medewerkers zijn daar dag in dag uit mee bezig. Met bouwen aan een e-depot, opslag in de cloud. Ergens buitenshuis. Tegelijkertijd is dat WBA bezig met het digitaliseren van het papier van vroeger.

Quote Online weten mensen ons prima te vinden Marcel Korving, Directeur West-Brabants Archief Heel veel is al online te raadplegen. En op te vragen via scanning on demand. Een verzoek om een bepaald document? Dat landt na een tijdje vanzelf in je mail.

Steeds meer mensen doen het. ,,Het is ongekend.” Zeker sinds corona ons doen en laten veranderde, we thuis zitten en toch iets met onze tijd willen doen. Het stamboomonderzoek is dan ook fors toegenomen. Het opvragen van bouwvergunningen eveneens, want er wordt meer verbouwd. En dan is het handig de originele bouwtekening te kunnen raadplegen. Dat voorkomt fouten en problemen.

Droom

Van vier van de negen aangesloten gemeenten worden de bouwvergunningen al gedigitaliseerd. ,,Als dat is gebeurd vernietigen we een groot deel van de papieren.” Dat geeft meteen hoe zorgvuldig het digitaliseren moet gebeuren. En lacht Korving: ,,Stukken over monumentale panden gaan we echt niet weggooien na digitalisering.”

Die forse belangstelling is iets dat Korving tevreden vaststelt. En het kan altijd beter. Ok. Daar heeft hij de tijd voor. Samen met zijn team. Maar hij heeft ook een droom. Want dat WBA bewaart een schat aan informatie over de voorbije eeuwen. Dat alleen maar goed bewaard in die archiefkelder laten liggen is zo zonde, vindt hij.

Uniek materiaal

,,We hebben pareltjes. Zoals bijvoorbeeld de geboorte-akte van Vincent van Gogh. De vraag is hoe je dat soort informatie kunt vermarkten.” Er iets mee doen voor een breder publiek. Hoe mooi zou het zijn, zegt hij, als in West-Brabant met dat unieke materiaal wordt ‘gespeeld’. Met technieken van nu.

Al verandert de wereld van het archief, toch klopt er nog gemiddeld elke maand wel iemand aan met een bananendoos. ,,Met de vraag of het iets is voor het archief.” En dat het kan van alles zijn. Van foto’s tot briefwisselingen. Vroeger werd zo’n doos nogal makkelijk aangenomen. ,,Nu toetsen we of het historische waarde heeft voor de regio.” Want zomaar iets bewaren om het te bewaren, dat is er niet meer bij.

Marcel Korving Geboren: 10 januari 1981

Geboorteplaats: Prinsenbeek

Woonplaats: Etten-Leur

Getrouwd, drie zoons

Opleiding: NHTV en MBA

Functie: directeur West-Brabants Archief