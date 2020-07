Op vakantie in eigen streek? ‘Wacht niet te lang met boeken’

Verdachten zware mishande­ling in Bergen op Zoom blijven vast: ‘Vrijlating niet uit te leg­gen’

14 juli BREDA/BERGEN OP ZOOM - Twee verdachten van de zware mishandeling in de nacht van 7 of 8 februari aan het Wilhelminaveld in Bergen op Zoom blijven in de gevangenis. Dat besloot de rechtbank in Breda dinsdag.