Op stap met de app langs route van bevrijders in Bergen op Zoom

update Bergen op Zoom en Halsteren krijgen glasvezel

11 september BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN -Huishoudens en bedrijven in Bergen op Zoom en Halsteren krijgen de komende jaren een glasvezelverbinding. Daarvoor heeft KPN een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente. Gageldonk is als eerste aan de beurt; daar is de eerste schop al in de grond gegaan.