Op snerttocht met de Oosterschelde Stappers

Het gaat om de jaarlijkse snerttocht van de wandelvereniging en die heeft Hotel Kom, op de Markt in Sint-Maartensdijk, als start- en finishlocatie. Zodoende heet het evenement compleet: de KOMmetje Snerttocht in Smerdiek – voor de mensen van buitenaf: Smerdiek is de lokale verbastering van de dorpsnaam Sint-Maartensdijk. Bij terugkomst in het hotel heeft de eigenaar voor iedereen een kom snert klaarstaan. Halverwege de routes is er een rustpost ingericht bij restaurant SMAEK aan de Gorishoeksedijk. Hier krijgt elke deelnemer een kop warme chocomel aangeboden.

De Oosterschelde Stappers is een relatief jonge vereniging. In de zeven jaar dat de club bestaat, is het ledenaantal flink toegenomen. De snertwandeling staat al vanaf het eerste jaar op het programma. Voorzitter Piet Groffen schat dat er dit jaar tussen de 350 en 400 deelnemers meedoen. ,,Vorig jaar hadden we er 385”, zegt hij. De tocht van 25 kilometer wordt pas sinds een paar jaar gelopen. ,,Dat hebben we gedaan op veler verzoek”, vertelt Groffen. Aan de routes zelf is niet veel veranderd, al heeft de wandelclub er al wel een paar keer voor gekozen de looprichting om te gooien. Dit levert een nieuwe wandelervaring op. ,,De meeste wandelaars zijn op rechts georiënteerd. Door een keer van de andere kant aan te komen, ziet eenzelfde omgeving er echt anders uit.”