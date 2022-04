Op het hoofdveld van Meto spelen voetballers straks op een nieuw kunstgrasveld

Het oude kunstgras wordt van het veld gehaald, opgerold en machinaal verpakt, waarna het getransporteerd wordt om elders vernietigd te worden. Frans Linders, teamchef bij de Woensdrechtse buitendienst, legt uit dat het verwijderen van de oude mat, en het leggen van nieuw kunstgras, drie weken in beslag gaat nemen.



Hij is alvast enthousiast over het nieuwe kunstgras. ,,Het nieuwe kunstgras bestaat uit een combivezel en een ondergrond van kurk. Dat zorgt ervoor dat bij hevige buien of bij langdurige regenval het water sneller in de grond trekt.”