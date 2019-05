Op Groot Molenbeek vind je historie tussen de statige, groene lanen

Landgoed Groot Molenbeek ten zuidoosten van Bergen op Zoom vormt een van de oudste nederzettingen van de streek. De geschiedenis is er goed in terug te zien. Het monumentale landhuis, de boerderij en een schuur die nog op het landgoed te vinden zijn, zijn inmiddels gemeentelijke monumenten. Ook staan er diverse bijzondere, oude bomen in het natuurgebied dat 39 hectare groot is. Niet het hele landgoed is vrij toegankelijk.