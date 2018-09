Op Foodstoet Bergen Op Zoom is geen truck hetzelfde

BERGEN OP ZOOM - Waar je ook kijkt. Overal is eten. Loempia's, nacho's, tortilla en Argentijnse broodjes worst. Geen foodtruck op Foodstoet is hetzelfde. Niet aan de buitenkant. Niet in wat ze aanbieden. Precies dat is de kracht van het foodevent. "Bier en goed eten, wat wil een mens nog meer. We blijven tot we niet meer kunnen lopen", zegt Bergenaar Wouter Buwalda.

Wie een neus heeft voor lekkers, komt vanzelf in stadspark Kijk in de Pot terecht. Van de geur van loempia's en worstjes van de barbecue krijg je vanzelf trek. De basis van Foodstoet, inmiddels de derde editie, zijn de foodtrucks. Waar eten uit verschillende wereldkeukens wordt geserveerd. Van de 32 trucks zijn er 7 van lokale ondernemers. Verder is er volop vermaak in de vorm van optredens en een silent disco. "Daar is al lekker gedanst", zegt organisator Maarten Rikken.

Meer cultuur

Het foodfestival is goed gestart. "Het is drukker en sneller op gang gekomen dan vorig jaar. Zo wil je het hebben. Geen een foodtruck die hetzelfde is. Vermaak voor jong en oud. Je ziet mensen van alle leeftijden. Dat is precies wat we voor ogen hadden." Toch denkt Rikken stiekem al na over de editie van volgend jaar. "Als het even kan willen we meer cultuur toevoegen. Misschien in de vorm van kleinkunst. Dat zou prima passen." Deze editie is ook de Foodstoet college terug van weggeweest. Met Kiona Malinka van Crusio die de bezoekers allerlei weetjes vertelde over thee.

Volledig scherm Alle wereldkeukens zijn van de partij op Foodstoet. © Timo Van De Kasteele

Goed geregeld

Het belangrijkst zijn de foodstrucks. En die doen goede zaken. Zoals Schiedammer Cok den Breejen met zijn Mariguesa's, Argentijnse broodjes runderworst. Het is de derde keer dat hij neerstrijkt op Foodstoet. "Dit festival is onze favoriet. Je merkt dat de organisatoren zelf ook foodtruckers zijn. Het draait niet alleen om de cijfertjes. Het is bovendien tot in de puntjes geregeld. Hier zijn mensen aan het werk die begrijpen wat ze doen. En dat merk je."

Schoon

Op het festivalterrein hangt een gemoedelijke sfeer. Kinderen spelen in het gras. Ouders praten bij aan houten tafels. Wouter Buwalda en zijn collega Kevin Boelhouwer genieten van een drankje. "Goed sfeertje hier. En lekker eten. We gaan pas naar huis als we niet meer op onze benen kunnen staan." Verderop is Jeroen van 't Hof uit Oud-Vossemeer aan een bakje nacho's begonnen. Het is zijn eerste keer op het festival. "Ziet er goed uit. En het ruikt heerlijk. Krijg je vanzelf trek van." Voor de kinderen is er een kidszone met een ballonenclown en schmink. Later in de avond gaat de silent disco weer van start.

Opvallend is dat het festivalterrein schoner is dan de gemiddelde berm in het buitengebied. Het geheim: 40 vrijwilligers die constant troep opruimen.

Volledig scherm Geen een foodtruck is hetzelfde. © Timo Van De Kasteele

Volledig scherm Voor de kinderen is er een ballonnenclown. © Timo Van De Kasteele