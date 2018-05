Op- en afrit A4 bij Bergen op Zoom afgesloten na botsing tussen twee auto's

Exploitant haakt af: doek valt voor stadsspeel­tuin in Bergen op Zoom

26 mei BERGEN OP ZOOM - Het is over en uit voor stadsspeeltuin Van Glymes aan de Gertrudisboulevard. Op zondag 19 augustus, de laatste dag van de zomervakantie, gaat de speeltuin definitief op slot. De initiatiefnemer die in beeld was om de speeltuin commercieel te gaan exploiteren, is om financiële redenen afgehaakt.