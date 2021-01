Op deze school geen standaard klaslokalen meer, wel een leerplein met stilteplekken

STEENBERGEN - Achttien jaar heeft het moeten duren. Maar nog dit schooljaar komt er eindelijk een nieuw gebouw voor de 380 leerlingen van de Gummarusschool in Steenbergen. Een gebouw met een leerplein, stilteplekken, een presentatieruimte en vier groepsruimtes. Dat in alle opzichten naadloos aansluit op het onderwijs van deze tijd.

,,We kijken er enorm naar uit”, zegt directeur Wietse Visser van de Gummarusschool. ,,Eindelijk één fysiek gebouw. Want hoewel de noodlokalen wel degelijk in verbinding stonden met het hoofdgebouw, as er toch altijd een soort barrière. De binding met elkaar was gewoon minder.” Maar dat gaat dit schooljaar nog veranderen als de nieuwbouw klaar is.

De vier noodlokalen, in 2003 weggezet toen de Gummarusschool in Steenbergen-Zuid werd gebouwd, zijn altijd blijven staan. ,,De prognose van de gemeente was krimp”, zegt Visser. ,,Maar dat is niet gebeurd.” Sterker nog, de school groeide en heeft nu al jaren een stabiel leerlingenaantal van rond de 380. Met als gevolg dat Visser en zijn team de noodlokalen keihard nodig hadden.

Volledig scherm Veel hout en groen in het nieuwe ontwerp van de Gummarusschool in Steenbergen. De bouwer heeft enkele materialen uit de noodlokalen, zoals de tegels en houtenbalken, hergebruikt. © prive

Leerplein en stilteplekken

Inmiddels zijn de werkzaamheden van de vervangende nieuwbouw in volle gang. Komt er een schoolgebouw dat in alle opzichten aansluiten op het onderwijs van deze tijd. Geen acht klaslokalen meer aan een lange gang, zoals je vroeger had, maar vier groepsruimtes waar leerlingen les krijgen. Aangevuld met een presentatieruimte, stilteplekken en een leerplein. ,,Meer openheid zorgt voor meer verbinding tussen leerlingen en leerkrachten.”

Meegaan met de tijd zie je straks ook terug in het meubilair. Geen standaard tafeltjes meer, leerlingen kunnen straks ook in de vensterbanken zitten. Of diezelfde vensterbank als tafel gebruiken. Net zoals ze het zelf uitkomt. ,,Concentratie van kinderen daalt als ze constant in dezelfde houding op dezelfde plek zitten. Vandaar dat we hebben gekozen voor flexibele werkplekken.”

Visser verwacht de oplevering van de school medio mei. Zodat de leerlingen nog voor de zomervakantie kunnen wennen aan het nieuwe gebouw.