Op deze plek komen zes nieuwe mountainbike routes

OSSENDRECHT - Mountainbikers, wandelaars en ruiters zitten elkaar binnenkort niet meer in de weg in Het Grenspark Kalmthoutse Heide op Nederlands en Belgisch grondgebied. Wandel en ruiterroutes waren er al langer in het bosrijke natuurgebied, maar MTB-routes nog niet.

Daar komt verandering in. Een aantal fanatieke MTB’ers zijn al een aantal maanden in de weer met het creëren van speciale mountainbikeroutes. Het initiatief voor de routes kwam van de gemeente Woensdrecht en het grenspark. ,,Het grenspark is een geliefd gebied bij mountainbikers, maar ook wandelaars en ruiters komen er graag”, legt de Woensdrechtse wethouder Jeffrey van Agtmaal uit. ,,Die zaten elkaar regelmatig in de weg omdat ze van dezelfde paden gebruik maakten”.

Vrijwilligers

Een andere reden voor de aanleg van de MTB-routes is om verstoring van de natuur tegen te gaan. Het grenspark is geen eigenaar van het gebied. De gronden zijn eigendom van meerdere eigenaren, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Grenspark Kalmthoutse Heide heeft een coördinerende rol in het gebied en ook voor de MTB-routes die in aanleg zijn.

Het aanleggen de routes wordt gedaan door 25 vrijwilligers. Ze zorgen met snoeiwerk en het verwijderen van wortels, dat paden begaanbaar worden voor mountainbikers. Wethouder Van Agtmaal noemt de vrijwilligers fanatiek. ,,Allemaal mountainbikers die met grote regelmaat door het grenspark crossen. Maar het zijn ook echte natuurliefhebbers”.

Zes routes

De routes bestaan voor het grootste deel uit zogenaamde singletracks met bochten en hoogteverschillen. In totaal worden er zes routes over verschillende lengtes aangelegd die met elkaar in verbinding staan.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen de routes in december van dit jaar in gebruik worden genomen. De routes worden voorzien van bordjes en paaltjes en komen op de website van Grenspark Kalmthoutse Heide te staan. Na de komende winter wordt het project geëvalueerd en bekeken of er verbeteringen aangebracht moeten worden in de routes.

