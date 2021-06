Op deze boerderij zorgen 52 wandelende maaiers ervoor dat het gras er netjes bijstaat

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: de familie Breure, die in de polders rond Dinteloord een dijk van een familiebedrijf doet bloeien.

‘Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan’, opent de dichter Hendrik Marsman zijn beroemde gedicht Denkend aan Holland. Het prachtige polderlandschap rondom Dinteloord past nog steeds prima in het plaatje dat de dichter schetst. Was Marsman hier rond 1920 langsgekomen tijdens een van zijn reizen, dan had hij gezien hoe de eerste generatie van de familie Breure het land bewerkte rondom een op dat moment al eeuwenoude boerderij. Hoeve Karolina is familiebezit sinds 1918. Anno 2021 staan Kees Breure (62) en zijn vrouw Willeke (59) als trotse derde generatie akkerbouwers aan het roer.

Kees en Willeke kregen twee kinderen: Eveline (30) en Lieselotte (26). Beiden gingen elk hun weg na de middelbare school. Lieselotte studeert orthopedagogiek. Eveline studeerde international business. Eveline ziet haar vaders aardappelen dagelijks voorbij komen. Ze is namelijk werkzaam bij de frietproducent aan wie Kees zijn aardappelen levert.

Agrarisch bloed

Het agrarische bloed bleef toch kruipen waar het niet gaan kan. In goed overleg met haar werkgever heeft ze besloten vier dagen per week te gaan werken. De vijfde dag is ze bezig op de boerderij. Niet met haar handen in de klei, maar (nu nog) vooral achter de pc. Via verschillende social mediakanalen post ze foto’s en geeft ze achtergrondinformatie rondom de teelt. ,,Dat doen we vooral om mensen kennis te laten maken met het bedrijf”, legt ze uit. Lieselotte is momenteel erg druk met de studie, maar helpt mee met evenementen. De zussen gaan straks de vierde generatie vormen die hier boeren. Sinds 2018 vormt het gezin een maatschap. ,,Een mooi bedrijf als dit laat je niet verloren gaan”, zegt Eveline.

De zussen komen er, mocht Kees besluiten eens een stapje terug te doen, niet alleen voor te staan. David Kleiss (32) is de rechterhand van Kees. Al zo lang als hij zich kan heugen, wist dat hij boer zou worden. ,,Nou ja, boer óf ridder, maar dat laatste bleek lastig”, zegt hij met een lach. Toch is ook de eerste optie, boer worden, geen gemakkelijk pad. Davids ouders woonden weliswaar in de polder, maar hadden zelf geen boerenbedrijf. En zie dan maar eens ergens tussen te komen.

,,David is ons bonuskind”, zegt Willeke. ,,Mag ik dat zo zeggen”, voegt ze er aan toe terwijl ze David aankijkt. ,,Absoluut”, antwoordt deze. ,,Want jullie zijn mijn bonusouders.” David kwam een jaar of vijftien geleden als stagiaire het bedrijf binnenwandelen. Om er vervolgens nooit meer echt weg te gaan. Ook niet in de jaren dat hij in Duitsland en Roemenië ging werken.

Eigen carrière

Kees en Willeke hebben hun dochters altijd vrij gelaten in hun keuzen voor een eigen carrièrepad. Dat gezegd hebbende, geeft Kees toe dat de huidige constructie met een doorkijk naar de toekomst hem goed doet. ,,Het is een pak van mijn hart, dat kan ik beamen”, zegt hij. ,,Kijk, ik voel me dan misschien soms nog wel twintig of dertig, maar dat ben ik natuurlijk niet meer. Nu David erbij is, kan ik ook de dingen oppakken die eerder bleven liggen.”

Met zeer groot respect wordt er gesproken over opa Breure. Gerard Breure nam op 21-jarige leeftijd de boerderij over. ,,En dan moet je bedenken dat dat net na de Watersnoodramp was. De grond zat vol zout. Dat was hard werken die jaren, om de grond weer goed te krijgen", zegt Kees.

Een briljante zet van Gerard was om samen met zijn buurman een gedeeld machinepark op te bouwen. Dankzij een samenwerking, die inmiddels al een halve eeuw beslaat, hebben Kees en David direct de beschikking over nagenoeg alle denkbare machines.

Precisielandbouw Net zoals (opa) Gerard Breure de landbouw zich op technologisch gebied zag ontwikkelen, en Kees de schaalvergroting, de veranderingen ten aanzien van gewasbescherming en de invoering van duurzaamheidscertificaten meemaakte, wachten ook David, Eveline en Lieselotte de komende decennia de nodige veranderingen en uitdagingen. ,,Ik voorzie een steeds sterker opkomende precisielandbouw. Met de ontwikkeling van robots gaat het heel snel. En er komen camera’s die nu al het verschil kunnen zien tussen de biet en onkruid.” Aandacht voor biodiversiteit en eisen ten aanzien van duurzaamheid zullen alleen maar groter worden. Momenteel wordt er al gecertificeerd geteeld volgens de Global Gap- en Planet Proof-richtlijnen.

Favoriete gewas

De aardappel is zowel bij Kees als David het favoriete gewas. ,,Dat is het echte telen”, zegt David. ,,Je stopt één aardappel in de grond er komen er tien of twaalf uit.” Het gewas waarmee het bedrijf zich weet te onderscheiden, is de rode ui. Een gewas waar je volgens David ‘niet zomaar van vandaag op morgen mee begint’. ,,De rode ui is een juffertje hoor”, zegt hij. ,,De huid is veel teerder dan die van een gele ui”, verduidelijkt Kees. ,,Rode uien mogen zo min mogelijk rollen of vallen.”

Volledig scherm DINTELOORD, Jan Stads / Pix4Profs Van West-Brabantse bodem, Hoeve Karolina, akkerbouw en schapen. Eigenaar Kees Breure en zijn opvolger David Kleiss in het veld waar de rode uien groeien © Pix4Profs / Jan Stads

Het gewas waar Kees en David het minste mee hebben, is de tarwe. Deze heeft vooral als functie om de bodem rust te gunnen. ,,Wees op je grond zo zuinig als op je vrouw”, haalt Kees een oude boerenwijsheid aan. Behalve aardappel, ui (rood en geel) en tarwe, staan er suikerbiet, sperziebonen en sinds dit jaar ook erwten op de 94 hectare grond.

52 schapen

Bij Hoeve Karolina horen ook een stuk water – waar verder weinig mee aan te vangen is – en een stuk dijk. Behalve dat de dijk beschermt tegen het wassende water, en de omgeving haar karakteristieke aanblik geeft, is de dijk het domein van 52 schapen. Al grazend, zonder met hun hoefjes de dijk te beschadigen, zorgen ze dat het gras mooi kort blijft.

Hoewel alle leden van het gezin, en David, dol zijn op de schapen, en ze allemaal meteen hun persoonlijke favoriet aan weten te wijzen te midden van de wollige kudde, is de verzorging ervan eerst en vooral Willeke’s ‘cup of tea’. Zij bemoeit zich met het wel en wee van wandelende grasmaaiers. En op dagen dat zij buitenshuis werkt, of anderszins verhinderd is, pakt iemand anders even het voeren over. ,,We zijn een team, en zo werken we ook”, zegt ze.