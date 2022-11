Op de wereldzeeën floot Lauw Almekinders nog een deuntje van de Bergse Vastenavend

met video Eén en twee jaar cel voor tiener­broers uit Steenber­gen en Rilland, die Tim (15) uit Middelburg vermoord­den

De broers (16 en 17) die verantwoordelijk zijn voor de moord op Tim van der Steen (15) uit Middelburg krijgen respectievelijk één jaar cel en jeugd-tbs, en twee jaar cel plus tbs met dwang. Voor de jongste is het de maximale jeugdstraf, bij de oudste is het volwassenenstrafrecht toegepast.

