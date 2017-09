‘Op de tennisbaan is elke speler betrokken’

Stuiterende ballen vliegen over en weer op de gravelbanen van TV Smash in Bergen op Zoom. Robert Wijnveen is een van de fulltime trainers van de tennisclub. Op vrijdagavond traint hij jonge talenten.

door Sandra Moerland

Bij tennisvereniging Smash in Bergen op Zoom zijn ’s avonds talloze tennisschoenen, -rackets en knalgele -ballen te vinden op de zes gravelbanen die het tennispark telt. Elke vrijdagavond is één van de banen gereserveerd voor een groepje jonge tennisfanaten die trainen onder Robert Wijnveen.

De ballen die met een hoge snelheid over en weer geslagen worden, doen het al vermoeden: het niveau van deze jonge spelers ligt hoog. Om de spieren los te maken, beginnen ze met inslaan. Robert slaat non stop en vlak achter elkaar ballen over het net en de kinderen moeten deze zien terug te slaan. ,,Raak hem onderaan je racket, jongens”, tipt de tennisleraar. ,,Ze moeten het gevoel met de bal weer even krijgen”, legt Robert de opstartoefening uit.

Rick de Waal is gek op balsporten, naast tennis doet hij ook aan voetbal.

De 11-jarige Rick de Waal is een echte balsporter. Zelf is hij daar bescheiden over. ,,Ik vind ballen gewoon leuk. Ik zit ook op voetbal”, vertelt hij. ,,Geef Rick een bal en hij speelt er mee. Waarschijnlijk zou hij golf ook nog leuk vinden”, zegt zijn trainer lachend.

Opgewarmd

Sil van Beek Als iedereen opgewarmd is, verdeeld de groep zich in twee teams: vanavond spelen de jongens tegen de meisjes. Het loopt wat door elkaar heen, maar dat deert niet. Slechts een enkele keer wordt een bal gemist, of belandt het gele projectiel in het net. ,,Dit zijn de betere tennissers in hun leeftijds­categorie”, vertelt Robert, die fulltime tennistraining geeft aan diverse groepen. Van half maart tot eind september gebeurt dat buiten. Daarna, of bij slecht weer, verhuizen ze naar binnen. Het buitenseizoen zit er dus bijna op.

Naast Rick staan vanavond ook de meiden Jasmijn Verbogt (11) en Elyse Lameir (11) op de baan. Zij zijn via via met de sport in aanraking gekomen en tennissen inmiddels al een paar jaar. De 12-jarige Sil van Beek uit Bergen op Zoom heeft ook zijn plekje in het team gevonden. Eerder probeerde hij andere sporten, maar niets vond hij zo leuk als tennissen. ,,Het is een tactische sport, daar hou ik van. Ik heb andere teamsporten geprobeerd, maar daar werd ik buitengesloten. Op de tennisbaan is iedereen betrokken. Je speelt soms met zijn tweeën, maar het voelt toch als teamsport”, zegt hij wijs.

Sil van Beek heeft zijn plekje gevonden in het team bij TV Smash.

Robert sluit het tennisuurtje af door in hoog tempo ballen over het net richting de kinderen te spelen. Om de beurt slaan zij de ballen terug richting trainer. Een ideale manier om de kinderen nog even te laten uitrazen, want het viertal is bloedfanatiek. Ze sjezen over het veld. Na afloop rapen ze met zijn allen de vele tennisballen op, die overal verspreid op en langs de baan liggen. Daarna veegt Rick de baan nog even glad. De volgende training kan beginnen!

