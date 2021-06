Op de step door Bergen op Zoom, hotel Old Dutch gaat ze verhuren: ‘Trendy en milieuvriendelijk’

BERGEN OP ZOOM - Uit zijn ooghoeken zag Jeroen van Maurik, eigenaar van hotel Old Dutch in de Stationsstraat, een politieagent omdraaien. Jeroen was met zijn elektrische step op pad. ,,Ik dacht nog ‘laat maar komen, mijn step is verzekerd’, vertelt hij. Geeft die agent hem een high five: ,,Je bent de eerste die ik tegenkom met een step die voorzien is van een verzekeringsplaatje.”

Jeroen moet er nog om lachen. Enkele weken geleden had zijn vrouw Kim er minder plezier in: zij werd aangehouden met een step die niet verzekerd was en moest terug naar huis lopen. ,,We wisten niet eens dat dat nodig was”, zegt Jeroen. ,,Dat vertelden ze er bij aankoop niet bij. En we hebben flink moeten zoeken naar een verzekeraar die de steps wilde verzekeren, de meeste doen dat niet. Heeft waarschijnlijk iets met diefstal te maken: ze zijn best prijzig en makkelijk mee te nemen. Maar het is ons toch gelukt.”

Heel bijzonder, bleek wel uit de actie van de agent. ,,Hij heeft er zelfs een foto van gemaakt om op Instagram te zetten. Om zijn collega’s te laten zien dat het wél kan.”

Quote Ze zijn ideaal: je bent zo op de Boulevard of in het bos Jeroen van Maurik

Trendy

De zoon van Jeroen en Kim had zo’n elektrische step, waardoor zijn ouders op het idee kwamen dit soort steps te gaan verhuren aan hun hotelgasten. ,,Volgens mij gebeurt dit nog niet in Bergen op Zoom”, zegt Jeroen. ,,En ze zijn ideaal: je bent zo op de Boulevard of in het bos, en ze zijn heel trendy en milieuvriendelijk. En het is nog leuk om ermee te rijden ook.”

Hij heeft er inmiddels vier. ,,We kijken het even aan. Mocht het nou een grote hit worden, kunnen we er altijd nog meer aanschaffen.” Hij heeft een aantal bestaande natuurroutes die hij zijn gasten kan meegeven, maar heeft ook een speciale puzzelroute, waarbij de steppers online vragen krijgen bij diverse monumenten en bezienswaardigheden.