Op de foto met Miss Evy bij de Kleine Tour Steenbergen

De aanpassing van de puzzeltocht is een van de coronamaatregelen waardoor de Kleine Tour door kan gaan.

Een van de opdrachten was een zo leuk mogelijke ploegenfoto maken waar ook Miss Evy en haar chauffeur Hans Houtepen op staan. De tien jongens- en acht meisjesploegen hadden allemaal weer een andere idee. Voor, op of zelfs in de misswagen, alles kwam voorbij. En als je dan toch in de buurt van de Miss bent, vraag je natuurlijk naar een foto met handtekening. Of nog beter: een handtekening op arm of been.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Houtepen ging ook op de foto omdat hij aan het einde van deze tour, na dertien jaar als chauffeur en zes jaar als ploegleider bij twee ploegen, afscheid neemt als vrijwilliger. Niet omdat hij het vroege opstaan om een Miss naar de kapper te brengen beu is. Of het rondrijden van de in totaal dertien Missen: ,,Nee, zeker niet. Maar vanaf volgend jaar wil ik mijn kleinkinderen gaan volgen die in de tour gaan meerijden. Dat kan niet in de Miss-wagen.’'

Tijdens de puzzeltocht moeten de ploegen onder andere ontdekken welke vrijwilligers op kinderfoto’s staan en een balspel doen.

Quote Weten jullie dat jullie heel speciaal zijn? Er zijn honderd vrijwilli­gers die deze tour voor jullie mogelijk maken Esther Prent, wethouder

De ploeg van KlusWijs Steenbergen wint de puzzeltocht bij de meisjes en Boekhandel Vermeulen bij de jongens. De fietsen van de rennertjes is bepalend voor de indeling in de categorieën: gewone fiets, sportfiets, mountainbike of racefiets. Er is een individuele puntentelling, maar ook een voor de ploegen.

Bij de koppelwedstrijd gisteravond ging het om de prestaties van de hele ploeg.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Startschot

Wethouder Esther Prent gaf gisteren het startschot. ,,Weten jullie dat jullie heel speciaal zijn? Er zijn honderd vrijwilligers die deze tour voor jullie mogelijk maken’', zegt ze. Voorzitter Coen Embregts is blij dat er tijdens korte rondrit door de stad veel publiek langs de weg staat. ,,Ik hoop dat het de hele week zo is. En ook dat iedereen zich aan de coronamaatregelen houdt.’'

Vandaag is de sprint zonder publiek en aansluitend de etappe naar Wouw, Wouwse Plantage, Essen, Roosendaal, Nispen, Kruisland en Oud Gastel.

Uitslagen op kleinetour.nl

Volledig scherm © Pix4Profs/Marcel Otterspeer