Op bezoek in de gym waar Rico groot is geworden: hoe keken zijn trainingsmaatjes naar de wedstrijd tegen Badr?

Jongeren gaan Bergse wijken in tegen vuurwerk­over­last

20:14 BERGEN OP ZOOM - De ene knal naar de ander. Zo rondom de jaarwisseling ervaren mensen weleens vuurwerkoverlast. Zo ook in Bergen op Zoom. Om te zorgen dat alles veilig verloopt, gaan de Flying Teams van WijZijn Traversegroep de wijk in. Zij gaan met jongeren het gesprek aan over vuurwerkoverlast. "We willen niet alleen overlast tegengaan, maar jongeren ook uit de problemen houden", zegt coördinator Clint Koolen van WijZijn.