Op bezoek bij de mooiste Bergse monumenten, het kan weer

De eerste dag was het nog rustig in de monumenten. ,,Het moet weer even bekend worden”, zegt Ad Segers, voorzitter van de Stadsgidsen. In de Sint Gertrudiskerk was het al wel redelijk druk. ,,Daar hebben we woensdag toch zo’n vijftig bezoekers gehad. Bijna allemaal toeristen die met dit mooie weer Bergen op Zoom komen bezoeken.”



Riny Gabriëls is een van de stadsgidsen. Gisteren stond hij in de gevangenpoort. ,,Maar ik ben multi inzetbaar, in alle monumenten, bij stadswandelingen en de vestingwerken. Ik doe het nu zeven jaar en dat bevalt prima.” Zijn favoriet is de kerk. ,,Van oorsprong ben ik docent bouwkunde en over de kerk is veel te vertellen. Een gebouw met veel geschiedenis.”