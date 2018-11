Oorzaak over loslaten tegels Bergse spoortunnel onduidelijk

Knelpunt Zoomland al in 2011 voorspeld

11:35 BERGEN OP ZOOM - Het gemeentebestuur van Bergen op Zoom staat erop dat knooppunt Zoomland is gereconstrueerd voordat de A4 (Delft - Bergen op Zoom - Antwerpen) eind 2013 in zijn geheel open gaat. ,,We laten ons niet met een kluitje in het riet sturen. Dit moet voor de opening zijn aangepakt”, eist wethouder Ton Linssen.